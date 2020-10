Roesthuis met gele gietvloer

Een pand dat qua kleur, compositie en detail desondanks goed past bij de omliggende woonhuizen van gemetselde stenen. Peter van Dongen (62) verhuist op dinsdag 27 oktober met zijn vrouw Paola van der Sluis naar de woning van 95 vierkante meter, die ontworpen is door voormalig eigenaar Roland Manders samen met architectenbureau ZECC.

Ⓒ Eric Roeske

,,Het was ooit een garage, maar in 2012 heeft Manders besloten er een stalen huis van te bouwen”, vertelt Van Dongen, die blij is vanuit Hilversum ’weer terug in Utrecht te zijn’. Vlak achter hun pand in een oude melkfabriek hebben zowel Van Dongen als Van der Sluis hun werkruimten gevonden. Beiden zijn werkzaam als coach- en relatietherapeut.

Ⓒ Eric Roeske

Het pand werd geheel gestript. Van binnen ziet het er weer geheel anders uit dan van buiten. ,,De geelkleurige gietvloer op de begane grond is net klaar”, vervolgt van Dongen. Vrijwel het gehele interieur is gevormd door meubels in eikenhout over drie bouwlagen met keukenkasten van kastanjehout. ,,Alles is met de hand gemaakt.”

Ⓒ Eric Roeske

Extra daglicht valt binnen via een patio. De dakkapel is bovendien voorzien van een lichtkoepel. Het zonlicht komt de badkamer binnen via een smalle lichtspleet in de erker aan de voorgevel. ,,Met zicht vanuit de badkamer op de Domtoren, ook daar is aan gedacht. In een stad moet toch ruimte zijn voor andersoortige ontwerpen?”