OM: voorwaardelijke straf voor aanval kidsvak

De zwaarste eis was tegen een 24-jarige supporter die al vaker in de fout is gegaan. Hij moet van de aanklager twaalf weken celstraf krijgen, waarvan tien voorwaardelijk. Een ander, volgens justitie „een risicosupporter met een voortrekkersrol”, zou twee maanden voorwaardelijk en 120 uur werkstraf moeten krijgen. Het OM wil dat vier anderen een maand voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur krijgen.

De advocaten vinden dat de verdachten geen straf horen te krijgen. Ze hebben van de KNVB al boetes en jarenlange stadionverboden gekregen en iemand kan niet twee keer vervolgd worden voor één feit, zeiden ze. Ze zeggen ook dat er wel degelijk Feyenoord-supporters in het kidsvak zaten en dat die ook hebben gevochten tegen ADO-fans. Maar geen enkele Rotterdammer hoeft voor de rechter te komen, dus is er sprake van willekeur, en dus moet het OM niet-ontvankelijk worden verklaard, aldus de advocaten.