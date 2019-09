Winterswijk sluit overgang na fataal ongeval

Het plan was al de overgang aan de Vreehorstweg te sluiten. Komende donderdag staat het onderwerp op de agenda van de algemene gemeenteraadscommissie. Het college heeft vooruitlopend op deze vergadering nu vanwege het fatale ongeval besloten de spoorwegovergang vrijdag nog dicht te doen.

De 63-jarige automobiliste botste donderdagavond tegen een trein. De politie vermoedt dat zij de trein te laat opmerkte. De auto sloeg door de aanrijding over de kop en belandde in een sloot. De vrouw moest door de hulpdiensten uit het voertuig worden geknipt. Ze overleed ter plaatse. In de auto zaten geen andere mensen.