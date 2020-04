Vrouw (37) krijgt drie weken cel voor niet naleven 1,5 meter-regel

De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wilde niet luisteren toen agenten haar erop wezen dat ze afstand moest houden tot de mensen om haar heen. Ze werd aangehouden en de officier van justitie besloot het snelrecht toe te passen.

„We leven in een moeilijke tijd. Samen doen we er alles aan om de verspreiding van het coronavrius te stoppen. We wassen regelmatig onze handen, we blijven zoveel mogelijk thuis en we houden 1,5 meter afstand van elkaar. De verdachte negeert deze maatregelen stelselmatig en maakt hierdoor het leven voor omstanders lastig. Soms zelfs onmogelijk en gevaarlijk. Deze maatregelen zijn er niet voor niets. We weten dat verspreiding van het virus noodlottige consequenties heeft”, aldus de officier op de zitting.