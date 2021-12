Kabinet wil topwerk De Vaandeldrager van Rembrandt kopen voor 150 miljoen euro

Eeuwenlang was het schilderij uit 1636 in privébezit, onder meer bij de Engelse koning en bij de Franse bankiersfamilie Rothschild, van wie Nederland samen met de Franse staat ook het dubbelportret van Rembrandt Marten en Oopjen kocht, voor 160 miljoen euro. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ziet in De Vaandeldrager opnieuw een unieke kans cultureel erfgoed veilig te stellen voor Nederland. Het ministerie wil de kans om het werk te kopen aangrijpen nu het op de markt komt en de Franse staat afziet van aanschaf.

Volgens het ministerie behoort De Vaandeldrager tot ’de absolute meesterwerken van Rembrandt’ dat ’onlosmakelijk is verbonden met de geschiedenis van Nederland’. Vaandeldragers liepen voor de troepen uit in de Tachtigjarige Oorlog, die leidde tot de geboorte van Nederland. Het werk wordt gezien als de artistieke doorbraak van Rembrandt richting zijn meesterwerk De Nachtwacht.

„Met deze gezamenlijke aankoop, maken we één van de mooiste werken van Rembrandt toegankelijk voor iedereen”, zegt minister Van Engelshoven (Cultuur). „Hiermee komt het werk, na honderden jaren, nu in publieke handen en zal dit ook voor altijd zo blijven. Zo kan iedereen genieten van dit schilderij met enorme culturele en historische waarden. De Vaandeldrager komt na een reis van eeuwen nu voorgoed naar huis.”

De fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer zijn afgelopen weekend in vertrouwelijkheid al bijgepraat over het plan het werk van Rembrandt aan te schaffen. Directeur Taco Dibbits zei dinsdag nog ’alles op alles’ te willen zetten om De Vaandeldrager te kopen. „Het is van essentieel belang voor ons land.”