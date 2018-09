Gezochte nazi Katriuk overleden

De Oekraïner Katriuk, die al decennia in Canada woonde, overleed afgelopen week op 93-jarige leeftijd, zei zij advocaat tegen Canadese media. Hij werd eerder deze maand door Rusland nog aangeklaagd wegens genocide vanwege het organiseren van het bloedbad van Chatyn, dat tegenwoordig in Wit-Rusland ligt.

Katriuk diende in het Oekraïense bataljon dat Joden en andere burgers in Wit-Rusland vermoordde. In 1951 verhuisde Katriuk naar Canada verhuisd.

Het Canadese gerechtshof oordeelde in 1999 dat Katriuk nooit het Canadese staatsburgerschap had mogen krijgen, omdat hij over zijn nazi-verleden had gezwegen. Toch was er volgens de rechter onvoldoende bewijs voor zijn misdaden, waardoor hij nooit werd veroordeeld.

Canada weigerde hem uitleveren aan Rusland. „Helaas heeft de Canadese overheid de vele verzoeken van Rusland en joodse organisaties in Canada genegeerd, waardoor het recht nooit meer kan zegevieren,” aldus een woordvoerder van de Russische ambassade in Canada.