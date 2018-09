Dokter Frans was 'boodschappenjongen' van Holleeder

Zo regelde Frans de Mari ook van alles voor de in 1991 geliquideerde topcrimineel Klaas Bruinsma in de gevangenis. Dat zegt Theo Heuft, de voormalige eigenaar van het Amsterdamse bordeel Yab Yum. Dinsdag onthulde De Telegraaf dat de van liquidaties verdachte Holleeder vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught De Mari klusjes liet opknappen. Dat terwijl hij geen contact met de buitenwereld mag hebben. Frans de Mari heeft ook in de periode voorafgaand aan de recente arrestatie van Holleeder een flat voor de topcrimineel geregeld in Huizen.

Heuft kent De Mari uit zijn Yab Yum-periode. De dermatoloog en cosmetisch arts De Mari van Parkstad Klinieken had in de jaren tachtig en negentig als taak om de prostituees van Heuft op ziektes te controleren.

„Ik ken De Mari als een boodschappenjongen van de onderwereld. Dat is hij geworden toen De Mari in Yab Yum mijn prostituees controleerde op allerlei ziekten. Hier maakte De Mari kennis met de zware penoze. Hij verrichtte tegen flinke betaling allerlei hand- en spandiensten voor Klaas Bruinsma toen die vastzat.”