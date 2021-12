LIVE | Zoon (21) die vader doodstak sliep met messen onder kussen

De politie doet forensisch onderzoek in Appingedam.

Groningen - De 21-jarige man die afgelopen zomer in Appingedam thuis zijn vader doodstak met een survivalmes zegt dat het om een uit de hand gelopen ruzie ging. De twee hadden al jaren een gespannen relatie. De zoon vertelde dinsdag in de rechtbank in Groningen dat hij met twee messen onder zijn kussen sliep.