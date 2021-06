Defensie: onveilige situaties op Nederlands marineschip bij de Krim door Russische vliegtuigen

Buitenland

Geheime info Britse Defensie achtergelaten bij bushalte

Het Britse ministerie van Defensie is in verlegenheid gebracht door de vondst van vertrouwelijke militaire informatie bij een bushalte in Kent. Het gaat volgens de BBC om 50 pagina’s met informatie over een mogelijke toekomstige Britse missie in Afghanistan en de vermoedelijke Russische reactie op d...