Nederlanders in het nauw door grote bosbranden aan Turkse kust

Rook trekt over het strand van Manavgat, Turkije. Ⓒ AFP

MANAVGAT - Een aantal Nederlandse toeristen zit klem of is op de vlucht door gigantische bosbranden aan de Turkse kust in de omgeving van de bekende badplaats Marmaris. Er zijn al verschillende hotels ontruimd en de Turkse televisie toont beelden van voor de vuurzee wegrennende mensen. Nederlandse toeristen melden aan De Telegraaf dat ze rond 9 uur donderdagavond op het punt staan te worden geëvacueerd uit hun hotel in kustdorpje Icmeler, waar ze al uren in de val zaten, omdat de vuurzee steeds dichterbij komt. „Als het moet, laten we alles achter en nemen we alleen onze paspoorten mee.”