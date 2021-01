Speuren naar oorsprong coronavirus: vleermuis, dierenmarkt of toch ontsnapt uit lab?

Een dierenmarkt in Guangzhou. Vond het coronavirus zijn oorsprong op een markt als deze? Ⓒ EPA

Waar begon het coronavirus zijn verwoestende verovertocht over de wereld? Op die vraag hoopt viroloog Marion Koopmans de komende tijd antwoord te krijgen. Als lid van het Outbreak Management Team is de Nederlandse inmiddels aangekomen in de Chinese stad Wuhan om daar met een team van internationale experts voor de WHO onderzoek te doen naar de oorsprong van het Covid-19-virus. Maar of er duidelijke antwoorden gaan komen en of ze veel hulp mogen verwachten van lokale experts is nog maar de vraag.