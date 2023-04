China stuurt weer oorlogsschepen en -vliegtuigen naar Taiwan

Het Taiwanese ministerie van Defensie zegt dat vrijdag drie Chinese oorlogsschepen bij het eiland in de buurt varen en dat er een gevechtsvliegtuig en -helikopter zijn gespot rond Taiwan, net als een dag eerder. Ooggetuigen zien nog meer helikopters vliegen. Tsai, vrijdag weer in Taipei aangekomen, zegt niet te bezwijken onder de druk en dat Taiwan altijd betrekkingen met andere landen zal onderhouden.

’Onderdeel van China’

China herhaalde vrijdag nog eens dat Taiwan een „onafscheidbaar onderdeel van China” is. Beijing had al voor de ontmoeting met McCarthy aangegeven dat het „stevig” zou reageren. Toen McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi afgelopen zomer naar Taiwan reisde volgden massale Chinese militaire oefeningen rond het eiland. Vergeleken met toen lijkt de reactie van China nu erg mee te vallen. Op dit moment heeft de Chinese president Xi Jinping zijn Franse collega Emmanuel Macron nog op bezoek. Die vertrekt vrijdag weer.

Beijing heeft vrijdag ook sancties aangekondigd naar aanleiding van Tsais reis. Die zijn onder meer gericht tegen de Ronald Reagan Presidential Library, waar de ontmoeting met McCarthy was, en het Hudson Institute in New York, waar Tsai een toespraak gaf. Ze kunnen nu niet meer zakendoen of samenwerken met Chinese bedrijven en organisaties. Ook de onofficiële Taiwanese ambassadeur in de VS is op de sanctielijst gezet.