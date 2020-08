’Scholen moeten voldoende luchten’

Dat schrijft minister Slob (Onderwijs) aan schoolbestuurders. Er zijn vanuit de Tweede Kamer zorgen over verspreiding van het virus nu de scholen hun deuren weer openen. Volgens minister Slob is het dus van belang dat er goed wordt gelucht. „Doe dit in ieder geval tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd.”

Bouwbesluit

Hij vraagt schoolbestuurders te voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in het zogeheten Bouwbesluit. „Indien er twijfel bestaat of een (ouder) gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, of van functie is veranderd, of indien er twijfel is over of het aanwezige ventilatiesysteem aan het Bouwbesluit voldoet, dan kunnen scholen voor informatie en advies terecht bij de PO-Raad en de VO-raad.”

Ook is het van belang om na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en of de hoeveelheid ’luchtverversing’ hierop is afgestemd.

Als een school niet voordat aan de eisen, moet er advies worden gevraagd aan de GGD. „Zij adviseren vervolgens over passende maatregelen. Mogelijk kan natuurlijke ventilatie of het plaatsen van een rooster boven aanwezige ramen een alternatief bieden.” Slob schrijft dat veel schoolbestuurders al rekening houden met het virus. „Veel scholen zijn voor hun eigen schoolgebouwen al nagegaan hoe het met de ventilatie gesteld is. Als dat nog niet is gebeurd, doe dat dan in de komende periode.”

Vermijd sterke luchtstromen

De CU-bewindsman waarschuwt bovendien voor wat bij scholen vooral niet moet gebeuren. „Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen door (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s in gemeenschappelijke ruimtes, zoals klaslokalen en kantines. Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat.”

Slob waarschuwt in zijn brief ook nog voor corona-angst op school. „Het is dan belangrijk om als school in gesprek te gaan met de ouders en leerlingen om samen te onderzoeken wat er nodig is om wel weer naar school te gaan.”