Pedo Marthijn U. samen met compagnon veroordeeld tot 10 jaar cel voor kinderporno

Het gaat om Luijs S. en pedo-activist Marthijn U, bekend als oud-voorzitter van de in ons land verboden pedofielenvereniging Martijn. Volgens de rechtbank van Manabi is er „voldoende beschuldigend bewijs” dat de twee Nederlanders onderdeel waren van een pedofielen-netwerk dat verantwoordelijk is voor de vervaardiging van kinderpornografie, meldt nieuwssite Primicias.

De twee werden in 2022 gearresteerd in een hotel in het kuuroord Canoa. Ze rekruteerden kinderen en jongeren om aan het illegale beeldmateriaal te geraken. Ook werden ouders benaderd en in de verleiding gebracht om mee te werken. In ruil daarvoor kregen ze spullen, speelgoed of geld aangeboden.

Een derde verdachte, Iryna Ivanchenco uit Wit-Rusland, is vrijgesproken.