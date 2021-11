Winter begint met witte velden in delen van Brabant en Gelderland

„Het eerste sneeuwdekje valt mooi op tijd, gemiddeld is het in het huidige klimaat op 3 december voor het eerst ergens in ons land wit”, aldus de weerdienst.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de provincie Brabant, die sinds zaterdagochtend ook geldt voor Gelderland. In Gelderland valt lokaal natte sneeuw waardoor de weg de komende uren glad kan worden. In het oosten van Brabant kunnen wegen nog glad zijn door sneeuwresten.

Tot en met maandag blijft de koude lucht zich in ons land bevinden en blijft de kans op winterse buien groot. Vooral in de Limburgse heuvels, op de Veluwe en in andere hogere delen van het binnenland kan het even wit worden.

