Koningspaar begint staatsbezoek Canada

In zijn residentie woonde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog prinses Juliana met haar dochters Beatrix en Irene. „Dit was toen hun huis en dit zal altijd een thuis voor u zijn', zei Johnston, die het koningspaar dankte voor de komst naar Canada. „Uw bezoek verstevigt de sterke band tussen onze landen.” Volgens de gouverneur-generaal hebben Nederland en Canada samen veel bereikt maar is nog veel meer mogelijk.

Aansluitend aan de welkomstceremonie, waarvoor veel publieke belangstelling was van in Ottawa en omgeving wonende Nederlanders, plantte het koningspaar een den in het park van Rideau Hall. Daar staan al bomen van de koninginnen Juliana (1952), Beatrix (1988) en de in Ottawa geboren prinses Margriet (1978). Het is sinds het begin van de negentiende eeuw traditie dat bezoekende staatshoofden en bijzondere gasten een boom planten. Willem-Alexander vroeg de gouverneur-generaal de den dagelijks water te geven.

Aan het begin van de middag legden Willem-Alexander en Máxima een krans bij het nationale oorlogsmonument, waarna ze een ontmoeting hadden met een groep veteranen die in de Tweede Wereldoorlog een aandeel hadden in de bevrijding van Nederland. „Dank u voor wat u heeft gedaan. Kunt u zich voorstellen dat het 70 jaar geleden is?”, vroeg de koning aan zijn hoogbejaarde tafelgenoten. „Het is als gisteren. De tijd vliegt”, aldus één veteraan.