Reisadvies Slovenië van geel naar oranje

Slovenië heeft besloten om opnieuw reisbeperkingen in te stellen voor reizigers uit Nederland vanwege het toenemende aantal coronagevallen in ons land. Nederlanders die vanaf vandaag aankomen in het land moeten 14 dagen in thuisquarantaine.

Bij terugkeer in Nederland hoeft dit overigens niet. „Er is geen verhoogd risico op toename van coronabesmettingen vanuit dit land voor Nederland”, zo laat Buitenlandse Zaken weten.