Meer woninginbraken na coronaperiode: boef weet buit weer te vinden

„Als we de eerste vijftig weken van dit jaar bekijken dan neemt het aantal met vier procent toe tot 23.769 inbraken tegenover 22.853 in 2021”, constateert Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider Woninginbraak van de Nationale Politie. „En dan moeten de kerstdagen en oudejaarsavond nog komen, die traditioneel voor een piek aan ongenode gasten in huis zorgen.”

„In de coronaperiode zagen we een sterke afname van het aantal inbraken door thuiswerken en de lockdowns met avondklok. Daders van woninginbraken zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld daders van overvallen en straatrovers, niet uit op een confrontatie met hun slachtoffers. Het feit dat mensen veel meer thuis waren heeft er daardoor vermoedelijk voor gezorgd dat woninginbrekers minder toesloegen”, stelt Van der Velden Walda.

„Na de pandemie zagen we als politie direct een sterke stijging van het aantal woninginbraken in vergelijking met 2021, waarin nog wel maatregelen van kracht waren”, aldus de politiespecialist. „Als we 2022 met 2021 vergelijken is sprake van een lichte stijging. We vergelijken als politie de cijfers van 2022 liever met die van 2019, de pre-coronatijd, voor een realistischer beeld. Waar we in 2019 aan het eind van het jaar nog 39.365 woninginbraken registreerden, komen we in 2022 naar verwachting uit op een aantal van rond de 24.500.”

Een aantal dat Van der Velden Walda zeker niet bagatelliseert: „De 24.500 woninginbraken in 2022 zijn er wat mij betreft nog 24.500 te veel. We zullen het nooit naar nul krijgen, maar een woninginbraak heeft grote negatieve impact op het gevoel van veiligheid van slachtoffers. Het zal je maar overkomen dat een inbreker je waardevolle en vaak ook dierbare bezittingen steelt, zelfs als je thuis bent en ligt te slapen. Het is dan ook zaak blijvend aandacht te hebben voor het voorkomen van een woninginbraak.”

"We zullen het nooit naar nul krijgen"

Kerst en oud en nieuw laten altijd een sterke stijging van het aantal woninginbraken zien. Van der Velden Walda: „Op die dagen worden twee tot drie keer zoveel woninginbraken gepleegd dan op een gemiddelde dag in het jaar.”

Dat blijkt ook uit de InbraakBarometer die verzekeraar Interpolis samenstelt op basis van politiecijfers. Per postcode kan daarin bekeken worden hoe groot het risico is om slachtoffer te worden van een woninginbraak op basis van een algoritme van voorgaande jaren. „Veel mensen vieren kerst en de jaarwisseling bij vrienden of familie en zijn dan van huis. Dat zijn de momenten waarop inbrekers toeslaan”, zegt Mireille van den Boom van de barometer. „Dat verwachten we de komende feestdagen ook nu alle coronamaatregelen weg zijn en we weer samen een feestje kunnen vieren. Daarom raden wij aan om deze periode scherp te zijn op het nemen van maatregelen die inbraken voorkomen. Uiteraard moet je deuren en ramen goed sluiten als je van huis gaat en zorgen voor voldoende verlichting in en rondom je huis. Ook werkt het goed om je buren te vragen extra op te letten als je weg bent.”