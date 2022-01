Grote zorg bazen: werknemer komt niet meer terug

Op social netwerk Reddit delen honderden zelfverklaarde idlers (inactieven) nu trots afbeeldingen van hun verscheurde arbeidscontracten. Dat baart economen zorgen: Reddit versterkt zulke signalen, die al sinds 2013 rondgaan, doorgaans tot megafoonkracht.

Reddit heeft een reputatie: het slaagde er in om ik korte tijd miljoenen particuliere beleggers, die zich gepakt voelden door de grote banken op Wall Street, heel gericht aandelen te laten kopen om zo de koers van gedumpte aandelen gigantisch te laten stijgen. Het aandeel GameStop werd dankzij de Reddit-rebellen in korte tijd 1800% duurder.

Die gigantische koersuitslagen zorgde voor instabiliteit in het financiële stelsel, zo erkende minister van Financiën Janet Yellen de kracht van Reddit. Diens chatgroep r/antiwork vol idlers zag het aantal leden van 180.000 in oktober 2020 groeien naar nu 1,6 miljoen.

Verzwakte arbeidsmarkt

In november hielden 4,5 miljoen Amerikanen op de arbeidsmarkt met 165 miljoen werknemers, het zelf voor gezien. Ze konden nog jaren bij een baas werken, maar stopten vroegtijdig. Sinds 2001 is dat aantal niet zo groot geweest, ondanks een record aan vacatures, analyseerde het Amerikaanse ministerie van Arbeid deze week. Vroeger keerden ze terug, nu veel minder. De totale deelname op die grote arbeidsmarkt is nu afgezwakt tot onder het niveau van voor de pandemie.

Volop vacatures, maar steeds meer Amerikanen negeren bedrijven. Ⓒ ANP/HH

Statistici noemen naast de financiële coronasteun van de Amerikaanse regering oorzaken zoals mensen die hun naasten met corona verplegen of vrezen op hun werk besmet te raken. Maar een alarmerend deel lijkt gedesillusioneerd te zijn over de traditionele banen. Zakenbank Goldman Sachs noemt deze uitstappers al een risico op termijn voor de Amerikaanse arbeidsmarkt.

’Vernederend’

De Financial Times trof Doreen Ford (30), die tien jaar in winkels rond Boston werkte - en er een gloeiende hekel aan had. Ze gaf drie jaar geleden haar baan op, ze laat parttime honden uit en heeft sinds 2017 geen traditionele baan meer gehad. Ze is gelukkiger dan ooit. „Meestal was werken, in het gunstigste geval, zinloos”, aldus Ford, „en in het slechtste geval vernederend. En je werd uitgebuit.”

Ford zit op Reddit als pionier van de antiwerkbeweging. Zij moedigt volgers met tips luid aan om zo min mogelijk traditionele banen te nemen. Of helemaal te stoppen, of als zelfstandige te beginnen, met als ultiem doel zoveel mogelijk vrije tijd te krijgen.

De idlers op Reddit toonden recent hun digitale kracht door tienduizenden valse sollicitaties in te dienen bij het wervingsbureau van cornflakes-maker Kellogg’s, dat stakende arbeiders wilde vervangen. Het bureau werd lamgelegd.

Vaste baan opzeggen, inkomen halen uit parttime werk om meer vrije tijd over te houden. Ⓒ ANP / HH

’Nederland anders’

Personeelsadviesbureau Personio meldde voor Nederland vorig jaar na een peiling dat 46% van de ondervraagde Nederlandse werknemers van plan was om de komende zes maanden tot een jaar de baan op te zeggen. Dat lag 5% boven het wereldwijd gemiddelde.

Maar dromen zijn geen daden. „In Nederland ligt zo’n antiwerkbeweging niet voor de hand”, zegt Ronald Dekker, arbeidseconoom bij onderzoeksinstituut TNO en een scherp volger van statistieken wereldwijd.

„De Amerikaanse arbeidsmarkt is totaal anders. De deelname aan de arbeidsmarkt in de VS is al substantieel lager dan bij ons”, zo wijst hij op het laatste getal: in Nederland werkte in 2020 zo’n 83,8% van de beschikbare beroepsbevolking tussen 15 en 64 jaar. „In de VS is dat 6,6 procentpunt lager dan in Nederland. Bedenk daarbij dat een paar procentpunten al snel een enorme hoeveelheid mensen betreft, in de VS miljoenen.”

’Slechte banen’

Waarin zit verschil? „Banen in de Verenigde Staten zijn, gemiddeld gezien, veel minder aantrekkelijk. Werk in Nederland gebeurt gemiddeld op een veel hoger niveau. Daarom doen mensen bij ons vaker en langer mee op de arbeidsmarkt”, aldus Dekker.

Daarbij speelt ook de afbraak van vakbewegingen in de VS een rol, zegt hij. „Werkgevers komen er makkelijker weg met slechte arbeidsomstandigheden. Dat zie je nu vooral bij Amazon en Wallmart, maar eigenlijk speelt het al vele jaren. Als jij dan zo’n vervelende baan hebt en de gelegenheid ziet om niet te werken, dan stap je er in de Verenigde Staten eerder uit. En minder snel weer in.”

Nederland heeft in vergelijking met de VS een rijk sociaal stelsel met arbeidsbescherming, zegt Dekker. „Dus je kunt bij ons gemiddeld makkelijker niet werken. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat werkgevers bij ons doorgaans beter hun best doen om de goede arbeidskrachten binnen te krijgen én te houden. De uitstroom is ook daardoor veel geringer.”