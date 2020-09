Experts: we hadden veel eerder moeten ingrijpen

Dat is de boodschap tijdens van het zogeheten Red Team, het collectief van experts buiten het gebruikelijke clubje wetenschappers dat het kabinet adviseert bij de bestrijding van de coronacrisis. Twee van de twaalf leden houden woensdagochtend een briefing in de Tweede Kamer. „Nederland heeft het in de eerste maanden ontzettend goed gedaan”, zegt Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg. „Maar na drie maanden was men het zat, kwam men terug van vakantie en ging men los. Het gevolg: in september zitten we in grote problemen.”

Al bij de eerste lokale verdubbelingen van het aantal besmettingen, toen de aantallen absoluut gezien nog verwaarloosbaar leken, hadden de teugels al moeten worden aangehaald. Toen had de lokale aanpak succesvol kunnen zijn. „Daarmee voorkom je dat het een landelijk probleem wordt. Het is precies wat Duitsland beter doet dan Nederland”, zegt wiskundige Bert Slagter. Daar werden bij lokale uitbraakjes wel maatregelen genomen. „In juli leefde het virus bij ons ook lokaal op. Maar we deden niks. Blijkbaar heeft het reageren op lokale uitbraken niet goed gewerkt.”

Vroeg ingrijpen vergt volgens Slagter wel betere communicatie. Want als de ziekenhuizen nog niet vol liggen, moeten mensen op een andere manier van de noodzaak tot beperkingen worden doordrongen. Vooraf moet vaststaan welke maatregelen klaarliggen bij opleving van een virus. Die maatregelen moeten landelijk vaststaan en lokaal worden uitgevoerd.

Pijn lijden

Slagter zegt dat het met de huidige besmettingen onmogelijk is de onlangs aangekondigde beperkingen na drie weken alweer te kunnen versoepelen. Beter is het volgens hem nu wat steviger in te grijpen en het reproductiegetal sterker naar beneden te krijgen dan 0,9, zoals het kabinet voorstaat. Een reproductiegetal van 1 betekent dat elke drager van het virus één andere besmet. Komt het getal onder de 1, dan krimpt de virusvlek. Bij een getal van 0,6 gaat het echter veel sneller dan bij 0,9. „Beter nu even snel pijn lijden om straks met meer ontspanning te kunnen leven”, zegt Schellekens.

Het Red Team adviseert ook inzet van mondkapjes in de openbare ruimte als onderdeel van een strengere bundel, waarvan ook ventilatie, ondersteuning bij quarantaine en uitgebreid bron- en contactonderzoek deel uitmaken.

Testcapaciteit

Dat de GGD’s zijn ’uitgekleed’ en het ’testapparaat’ niet op orde is, helpt wat dat betreft ook niet, vindt Schellekens. De komende weken moeten we volgens hem gebruiken om de GGD’en op krachten te laten komen voor het uitbreiden van bron- en contactonderzoek en testcapaciteit.