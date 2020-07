Onduidelijkheid over noodrem besteding steunmiljarden

Zo is er nog veel onduidelijkheid over de noodrem die er op Nederlands verzoek is ingebouwd bij de besteding van de steunmiljarden. Zo kan een land dat bezwaren heeft tegen de manier waarop een ander land hervormingen doorvoert bezwaar maken tegen uitkeren van geld. Dan wordt het besluit daarover doorgeschoven naar een volgende bijeenkomst van regeringsleiders, waar de kwestie ’uitputtend besproken’ wordt.

De woorden ’veto’ of ’unanimiteit’ staan niet genoemd, merkt EU-expert Adriaan Schout van Clingendael op. „En wat zijn de voorwaarden? Gaan die over projecten, of over de hervormingen? Want het wordt natuurlijk wel ingewikkeld als Nederland moet beoordelen of de aanleg van een vliegveld of een digitaliseringsproject in een ander land aan de voorwaarden voldoet.”

Voor de EU is dit een goede deal, vindt hoogleraar ondernemerschap en detailhandel Laurens Sloot van de Rijksuniversiteit Groningen. „Het brengt meer evenwicht. Maar het is ook ongemakkelijk, want is dit geen symptoombestrijding? Wie zegt dat Italië en Spanje over een paar jaar weer draaien?”

Het is duidelijk dat die landen zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. „Maar het geld in het herstelfonds gaat grotendeels niet naar de getroffen sectoren, zoals het toerisme, maar naar de green deal en digitalisering. Daar kunnen ook projecten uit komen die de economie versterken, maar dat is geen gegeven.”

Dat netto-betalers als Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken voor het fonds opdraaien, geeft ongemak. „Dat onze economie er nu beter voor staat, komt ook door eerlijk verdiend geld waarvoor risico’s zijn gelopen.”

Over het afdwingen van hervormingen heeft Sloot eveneens vragen. „Hervormen betekent pijnlijke maatregelen doorvoeren, zoals de pensioenleeftijden verhogen en ontslagrecht versoepelen. Dat heeft Macron in Frankrijk al geprobeerd, met een volksopstand van gele hesjes tot gevolg. Zie jij het gebeuren dat Nederland met z’n vingertje zwaait en dat Frankrijk dan buigt?”

Toch heeft Rutte al met een goede deal gesloten, vindt Schout. „We wisten vooraf natuurlijk dat er een compromis uit zou komen. Zijn punt dat lidstaten hun economieën moeten hervormen, is echt doorgedrongen. Rutte is erom aangevallen, maar er is begrip voor. De zuidelijke landen weten dat ze het niet gedaan hebben.”

Sloot spreekt van de EU als een ’gouden kooi’. „De interne markt is goud voor ons verdienvermogen. Maar tegelijkertijd is het een fuik waarin de Europese Commissie z’n budget verhoogt en wij daar niks tegen kunnen doen.”