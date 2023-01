Minister haalt uit: ’Absurd dat hulpverleners zijn aangevallen’

De VVD-bewindsvrouw zegt verder opgelucht te zijn dat ’excessieve ordeverstoringen zijn uitgebleven’. „Veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor een zo veilig mogelijk verloop van de jaarwisseling. Ik ben opgelucht dat excessieve ordeverstoringen met dank aan de politie zijn uitgebleven.”

Bekijk ook: Nederland heeft lak aan vuurwerkverbod

Ze haalt nog in het bijzonder uit naar personen die racistische leuzen op de Erasmusbrug projecteerden. „Het incident op de Erasmusbrug in Rotterdam is echt misselijkmakend. Racistische leuzen zijn weerzinwekkend en horen niet thuis in ons land. De politie doet hier onderzoek naar.”

Bekijk ook: Politie onderzoekt mogelijk racistische teksten op Erasmusbrug

Niet alleen vanuit het kabinet klinken zorgen over het verloop van de jaarwisseling. In de Tweede Kamer wordt al langer gesproken over de manier waarop de jaarwisseling veilig zou moeten worden gevierd. Daarbij klinkt vanuit politieke partijen van links tot rechts steeds luider de wens om harder op te treden tegen vernielingen en geweld.

Verbod

Ook de vuurwerktraditie ligt onder vuur, al is voor de coronaperiode al besluiten het meeste vuurwerk te verbieden. Sommige partijen sturen aan op een algeheel vuurwerkverbod, al is daar in de Tweede Kamer nog geen meerderheid voor. Vooral vanuit GL en de PvdD klinkt die wens.

De VVD wil licht vuurwerk juist behouden door harder op te treden tegen illegaal vuurwerk. D66 wil eerst de afgelopen jaarwisseling – met voor het eerst nieuwe regels - evalueren, voordat het een standpunt inneemt over een algeheel vuurwerkverbod en CDA pleit voor lokaal maatwerk.

Volgens VVD-Kamerlid Michon hebben ’veel mensen weer genoten van vuurwerk in de straat’. „Maar het is duidelijk dat tuig dat vuurwerk naar de politie gooit zich door niets laat stoppen. Het zware illegale vuurwerk moeten we veel harder uitbannen en relschoppers snel en stevig straffen.”

PvdA-Kamerlid Mutluer wil opnieuw de discussie voeren over een veiligere viering van de jaarwisseling. „Iedere politieagent die gewond raakt is er één te veel.”

Volgens BBB-Kamerlid Van der Plas is al het vuurwerk verbieden daarbij geen optie. „Een totaalverbod is niet te handhaven. De politie heeft niet genoeg mensen daarvoor. En dan? Politie in nieuwjaarsnacht dwingen op jacht te gaan naar gewone burgers die gezellig met de buurt wat sierpotten willen afsteken? Die kunnen immers gewoon over de grens en online worden gekocht.”