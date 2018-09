Bouwers woedend op aannemers

Aannemersfederatie Nederland presenteerde gisteren op een persconferentie haar visie op de toekomst van de cao. Daarover is de andere werkgeversorganisatie, Bouwend Nederland, zeer verbolgen.

Vandaag schreef Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, een boze brief die in handen is van de Financiële Telegraaf. ‘Er werd ons gezegd dat de persconferentie “niets te maken zou hebben met de cao”. Niets blijkt minder waar’, schrijft Verhagen aan de aannemers. ‘We concluderen dat er geen eerlijk antwoord is gegeven.’

Oprisping

Verhagen hoopt dat de actie van Aannemersfederatie Nederland eenmalig is: ‘Wij vertrouwen erop dat dit een oprisping is geweest en dat wij de constructieve wijze waarop wij samen zijn opgetrokken in het cao-traject het afgelopen anderhalf jaar weer kunnen oppakken.’

Verhagen ging er zaterdag in een interview in de Financiële Telegraaf met gestrekt been in tegen de vakbonden. Die weigeren volgens hem mee te denken over modernisering van de cao. ‘Liever geen cao dan de huidige cao’, zegt de bouwvoorman in het interview.

Verzoening

Aannemersfederatie Nederland poogt een verzoenende toon aan te slaan uit angst dat de cao-besprekingen anders stuk lopen. De FNV waardeert die inzet, maar constateert ook dat de visie die zij gisteren presenteerde niet veel anders is dan de reeds bekende inzet van de werkgevers.

In het visiedocument ‘Handen ineen’ pretendeert Aannemersfederatie Nederland met nieuwe standpunten te komen. De aannemers pleiten voor meer keuzevrijheid voor werknemers. Maar dat standpunt werd zaterdag ook al gehuldigd door Verhagen.

Pijnlijk

De onderlinge strijd is pijnlijk voor de bouwwerkgevers. In tal van sectoren lopen de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en bonden stuk. De bouwbedrijven staan er in die onderhandelingen veel zwakker voor als ze intern verdeeld zijn.

Er is veel kinnesinne tussen de werkgeversorganisatie in de bouw, zo blijkt uit de brief van Verhagen. ‘In jullie schrijven pretenderen jullie exclusief het mkb te vertegenwoordigen hetgeen niet juist is’, stelt Bouwend Nederland. ‘Voor de goede orde hechten wij eraan de feiten nog eens op een rijtje te zetten.’

De brief van Verhagen is gericht aan voorzitter Henk Klein Poelhuis van de aannemersfederatie. Maar de brief is in cc ook gestuurd aan deze krant en aan Cobouw en het FD. De strijd tussen de werkgevers wordt dus doelbewust in de publiciteit uitgevochten.