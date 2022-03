Rijke Russen kunnen niet meer bij Zwitserse miljarden

Het gaat niet alleen om geld op bankrekeningen. Er is ook beslag gelegd op diverse eigendommen van rijke Russen die op de sanctielijst staan, bijvoorbeeld kunstobjecten of edelmetaal dat opgeslagen is in het Alpenland. Hoewel de Russische eigenaren momenteel niet bij hun bezit kunnen, wordt dit hen niet echt afgenomen. Dat laatste zou neerkomen op confiscatie en daarvoor bestaat volgens de autoriteiten geen basis in de Zwitserse wet.

In Zwitserland is voor beduidend meer geld aan tegoeden bevroren dan in Nederland. Minister van Financiën Sigrid Kaag meldde eerder deze week aan de Tweede Kamer dat er voor 392 miljoen euro was bevroren. De teller liep nog wel op, benadrukte de bewindsvrouw daarbij. Kaag gaf ook aan dat financiële instellingen alleen vermogen van gesanctioneerde personen kunnen bevriezen als het vermogen daar is ondergebracht of dat hun diensten worden gebruikt.