Paragnost straalt oudejaarslot in: ’Baat het niet, dan schaadt het niet’

Bij een winkel in Heino ’straalt’ paragnost Carolien Jonkman (blauwe jurk) het lot in dat de mevrouw links net heeft aangeschaft, in de hoop dat daardoor de winstkans stijgt. Ⓒ Frans Paalman

HEINO - „Probeer al je positieve energie te bundelen en laat niets of niemand je van dit doel afleiden.” Aan het woord is paragnost Carolien Jonkman, die mensen met een lot in de hand ’instraalt’. Velen lachen er besmuikt om en willen er niets van weten. Anderen nemen het bloedserieus. Of, zoals één van de gelukszoekers het na zo’n ’inzegening’ op een nuchter toontje samenvat: „Baat het niet, dan schaadt het niet.”