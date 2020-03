’Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug’

Sinds deze week mogen alleen ouders met een ’vitaal beroep’, zoals zorgpersoneel of journalisten, hun kinderen naar de opvang brengen. Anderen zijn daardoor genoodzaakt de kinderen thuis te houden, maar voor velen geldt dat de rekening wel gewoon betaald moet worden. Dat bedrag wordt later teruggestort, aldus het kabinet.

„Als de rekeningen niet betaald worden, dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten”, legt staatssecretaris Van Ark uit. „Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn.”

Plekje verliezen in opvang

„Als je niet betaalt dan verlies je ook je plek in de kinderopvang. Dat is ook een probleem en dat willen we voorkomen”, aldus Van Ark.