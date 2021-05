Vlucht met kopstuk oppositie Wit-Rusland gedwongen geland

Aanvankelijk leek het erop dat Ryanair-vlucht FR4978 vanuit Griekenland naar Litouwen vanwege een noodsituatie aan boord moest gaan landen in Minsk, waar de brandweer in groten getale uitrukte naar de internationale luchthaven. Even daarna meldden lokale media dat de Wit-Russische autoriteiten de vlucht tot landen hadden gedwongen om Protasevitsj te arresteren.

Het vliegtuig werd geëscorteerd door een gevechtstoestel van de Wit-Russische luchtmacht. Naar verluidt heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko persoonlijk het bevel gegeven om de Ryanair-vlucht aan de grond te zetten. De regering van Litouwen zegt dat het een vooropgezet plan was en dat Loekasjenko wist dat Protasevitsj aan boord was.

Telegram

Protasevitsj is de oprichter van het oppositiekanaal Nexta op het berichtenplatform Telegram. Dat kanaal bericht onder meer over de massale betogingen tegen het regime van Loekasjenko. Die regeert de voormalige Sovjet-Republiek al sinds 1994 met harde hand en zou de verkiezingen in augustus door middel van fraude naar zijn hand hebben gezet.

Nexta heeft inmiddels gemeld dat Protasevitsj op de internationale luchthaven van Minsk is aangehouden. „Het vliegtuig is gecheckt, er is geen explosief gevonden en de passagiers werden weggestuurd voor nog een doorzoeking. Onder hen was Nexta-journalist Roman Protasevitsj”, aldus Nexta.

Oppositieleidster in ballingschap Svetlana Tichanovskaja stelt dat Loekasjenko de veiligheid van alle inzittenden op het spel heeft gezet door de Ryanair-vlucht aan de grond te laten zetten. Op Twitter eist zij de onmiddellijke vrijlating van Protasevitsj en internationale sancties tegen Wit-Rusland.

Litouwen heeft boos gereageerd op de Wit-Russische beslissing om de Ryanair-vlucht tot landen te dwingen en Protasevitsj op te pakken. Vilnius heeft de Europese Unie en de NAVO opgeroepen om te reageren op de „Wit-Russische dreiging voor de internationale burgerluchtvaart.” De Litouwse regering eist de directe vrijlating van Protasevitsj.

Volgens de regering van Litouwen waren er 170 mensen aan boord, van wie 94 uit Litouwen.