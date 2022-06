Curaçaose dolfijnen toch op weg naar Saoedi-Arabië: ’Dit breekt ons hart’

’Met pijn in het hart’ zijn de dolfijnen Machu, Serena, Sami, Mosa en Luna ’uitgezwaaid’ door het personeel, stelt mede-eigenaar Adriaan ’Dutch’ Schrier in een persbericht.

De reis per vrachtvliegtuig maakt een tussenlanding in Caïro om water te verversen en brengt de zoogdieren uiteindelijk naar Jeddah.

Een rechter verbood donderdag nog de export van de vijf dolfijnen na een kort geding aangespannen door dierwelzijnsorganisatie Animal Rights. Dierenbeschermers en voormalig verzorgers van de dolfijnen maken zich grote zorgen over de nieuwe leefomstandigheden in het ’chloorbad in de woestijn’.

De eigenaars van de dolfijnen wisten het rechterlijke verbod toch te omzeilen door bij de overheid een exportvergunning te bemachtigen. „Dit breekt ons hart”, zegt verzorgster Zenzi Willems. „We zijn boos, verdrietig en teleurgesteld.”

Schrier legt in het persbericht uit dat het toerismebedrijf als gevolg van de pandemie geen andere keuze had. Corona zorgde in 2020 en 2021 voor tijdelijke sluiting van de attractie. Personeelskosten én kosten voor containers vol vis voor de dolfijnen gingen wel door. Ook zou de lagune waar de dolfijnen leven de maximale capaciteit hebben bereikt.

Schrier gelooft echter in een goed nieuw onderkomen. „Het Fakieh Aquarium heeft verzekerd er alles aan te doen om de dolfijnen optimale voorzieningen te bieden.”