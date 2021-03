LIVE | Brazilië wil weer lockdown

Ondertussen zuchten economie en maatschappij steeds meer onder verstikkende maatregelen, zoals de avondklok, de gesloten terrassen en de slechts magertjes geopende winkels.

08.24 - ’Lockdown in heel Brazilië’

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben opgeroepen tot een lockdown in heel het land in de avond en nacht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens de raad moeten er onmiddellijk stappen worden gezet om overbelasting van het gezondheidsapparaat te voorkomen.

Het land telt meer dan 213 miljoen inwoners en momenteel zijn er ruim 8300 coronapatiënten in kritieke toestand opgenomen in ziekenhuizen. Ongeveer 875.000 mensen hebben het virus onder de leden. Het virus is bij 10,5 miljoen mensen vastgesteld maar circa 9,5 miljoen mensen zijn genezen of hadden geen ziekteverschijnselen. Het land wijt inmiddels een kwart miljoen sterfgevallen aan het virus.

President Jair Bolsonaro wordt in de media fel bekritiseerd omdat hij het gevaar van het virus zou onderschatten en omdat hij vindt dat coronamaatregelen te veel schade toebrengen aan de economie. Meer dan 40 procent van de werkenden heeft geen vaste baan en werken in een informele sector waar thuis werken geen optie is.

07.59 - Bekladding bij café dat open wil

De gevel van het café van Johan de Vos in Breda, Boerke Verschuren, is besmeurd met ketchup. Ook zijn er kritische teksten aangebracht. Zo staat er: ‘opengaan is bloed aan je handen’ en ‘opruiing bij wet verboden’. Dat meldt Omroep Brabant.

Het is niet bekend wie hier achter zit, wel is duidelijk dat de dader het geen geschikt idee vindt dat De Vos zijn terras later deze dinsdag gaat openen.

Horeca-ondernemer Johan de Vos. Ⓒ De Telegraaf

De Vos, die ook voorzitter is van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland, is een van de weinige horecabazen in ons land die dinsdag hun terras opengooien. De meeste collega’s die vorige week aankondigden dat ze dat ook zouden doen, zijn inmiddels afgehaakt. De Bredase uitbater vindt juist dat hij niet meer kan terugkrabbelen. Hij blijft vastberaden om zijn terras op de Ginnekenmarkt in Breda even na twaalven te open. Ook gaat hij drank serveren, volgens De Vos gebeurt dit op verantwoorde wijze.

07.13 uur Rebellie in Drenthe

Ongeveer honderd middenstanders in het Drentse Klazienaveen (gemeente Emmen) openen dinsdagmorgen om 09.00 uur hun winkeldeuren. De winkeliers doen dat uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum. „Het water staat ons aan de lippen. We willen geen burgeropstand, maar we moeten. We kunnen niet meer anders.”

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen heeft maandag nog tevergeefs geprobeerd de winkeliers op andere gedachten te brengen. Hij heeft veel begrip voor de problemen van de middenstand, zei hij. Van Oosterhout vindt ook dat het tijd wordt voor regionaal coronamaatwerk. „Want de Kalverstraat in Amsterdam vraagt om ander beleid dan de Hoofdstraat in Klazienaveen.”

Maar aangezien het nu nog verboden is om alle winkels onbeperkt te heropenen, zal hij ingrijpen als de winkels dinsdag geopend zijn. De winkeliers weten dat, maar zetten hun actie toch door volgens Van der Velde. Ze rekenen erop dat in elk geval een aantal zaken een coronaboete van 4000 euro zal oplopen. Hoe Van Oosterhout precies gaat handhaven wil hij niet zeggen. „We zijn goed voorbereid, als het nodig is. Ik kan winkeliers in Klazienaveen niet meer toestaan dan ondernemers elders in het land.”

06.59 Corona vaker bij kapper, in horeca

Het aantal mensen dat in de horeca werkt en corona heeft gehad, ligt aanzienlijk hoger dan gemiddeld bij de rest van de bevolking. Ook onder kappers en hun medewerkers blijkt corona vaker voor te komen.

Dat blijkt volgens het AD uit een studie van GGD West-Brabant. Onderzoekers hebben het afgelopen jaar om de drie maanden 500 horecamedewerkers en kappers uit het westen van Brabant onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19. „Antistoffen geven met 95 procent zekerheid aan dat iemand in het verleden corona heeft gehad”, vertelt Michel Wissing van GGD West-Brabant.

Uit een eerste meting, zomer vorig jaar, bleek dat 8 procent van de kappers al Covid-19 had gehad, bij de horecamedewerkers lag dat percentage op 14,2 procent. Wissing wijst in dat verband op carnaval vorig jaar. In september en oktober liepen de percentages op: kappers naar 9,4 procent en horeca naar 17,7. Daarna ging de horeca dicht en later dat jaar ook de kappers, maar toen was de tweede golf al begonnen, waardoor de cijfers stegen naar respectievelijk 20,7 en 28,8 procent.

Naar schatting van bloedbank Sanquin heeft 15 procent van de bevolking antistoffen.

06.45 En weer raadt WHO gebruik van HCQ af

Het malariamiddel hydroxychloroquine mag niet worden gebruikt om Covid-19 te voorkomen en heeft geen zinvol effect op patiënten die besmet zijn met het virus, concludeert een deskundigenpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag. Het ontstekingsremmende medicijn mag niet worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie en is „niet de moeite waard” om mee te nemen in verder onderzoek naar coronabehandelingen, aldus het panel.

Het WHO-panel baseert zijn aanbeveling op zes onderzoeken met meer dan 6000 deelnemers, met zowel mensen die besmet waren met het coronavirus als mensen die niet besmet waren.

Het middel hydroxychloroquine werd vorig jaar door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump aangeprezen als ’wondermiddel’ tegen corona. Sindsdien had het een politieke lading.