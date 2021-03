LIVE | Meer dan miljoen mensen hebben eerste coronaprik gehad

Ondertussen zuchten economie en maatschappij steeds meer onder verstikkende maatregelen, zoals de avondklok, de gesloten terrassen en de slechts magertjes geopende winkels.

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

16.10 uur- Meer dan miljoen mensen hebben eerste coronaprik gehad

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben inmiddels een eerste dosis van een vaccin tegen het coronavirus gekregen. Het aantal eerste prikken steeg afgelopen week naar 1.004.757. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van hen hebben 331.671 ook al een tweede dosis toegediend gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig tegen het virus beschermd zouden moeten zijn.

In de afgelopen week hebben 209.431 mensen een eerste prik gekregen. Daarnaast ontvingen 112.958 mensen de herhaalprik.

De grootste groep gevaccineerden bestaat uit thuiswonende ouderen en mensen die werken in de langdurige zorg, zoals verpleeghuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en de wijkverpleging. In die groep hebben bijna 300.000 mensen de eerste prik gekregen en meer dan 190.000 van hen ook al de tweede prik.

15.53 uur- Eerste coronadode op Schiermonnikoog

Voor het eerst is een inwoner van Schiermonnikoog overleden aan het coronavirus. Het Waddeneiland, de kleinste gemeente van het land, was een van de vier gemeenten waar het virus nog geen levens had geëist. Nu zijn Ameland, Vlieland en Rozendaal de enige gemeenten zonder coronadoden.

15.25 uur - 4032 coronabesmettingen, minder dan gemiddeld, R-getal stijgt boven de 1

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4032 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 4572 positieve tests bij. Het gemiddelde schommelt al bijna een week iets boven de 4500.

Het zogeheten reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is gestegen tot duidelijk boven de 1: het RIVM becijfert het op 1,14.

13.14 - ’Niet alleen afhankelijk van EU’

Oostenrijk wil niet meer alleen van de Europese Unie afhankelijk zijn voor coronavaccins. Het land wil samen met Denemarken en Israël werken aan onderzoek naar en de productie van coronavaccins die ook goed werken tegen mogelijke nieuwe virusvarianten, zei kanselier Sebastian Kurz voor zijn bezoek aan Israël donderdag.

Kurz zei tevreden te zijn met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, die snel gehandeld heeft bij het aankopen van vaccins. Maar Kurz vindt dat er nu sneller voorbereidingen moeten worden getroffen voor nog gevaarlijkere coronamutaties. Oostenrijkse experts denken dat jaarlijks 6 miljoen Oostenrijkers ingeënt moeten worden tegen het virus, onder meer vanwege mogelijke nieuwe mutaties. „De pandemie zal ons nog lange tijd bezighouden met allerlei mutaties”, aldus Kurz op Twitter.

12.45 - Vaccinaties België

Meer dan een half miljoen mensen in België hebben hun eerste dosis van een coronavaccin gehad, blijkt uit de laatste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is 5,5 procent van alle volwassenen in België.

Van de 509.948 gevaccineerden hebben er 314.319 ook hun tweede prik toegediend gekregen. Deze mensen zijn daardoor maximaal beschermd tegen het coronavirus. Het gaat om 3,4 procent van de volwassen bevolking.

In België zijn in totaal 824.267 prikken gezet. Dat zijn er minder dan in Nederland, waar volgens de berekeningen tot en met zondag 1.336.670 prikken zijn gezet. Het gaat om zowel eerste als tweede prikken, waardoor niet duidelijk is hoeveel procent van de volwassen bevolking is ingeënt.

12.06 - Terrassen open

Horeca-ondernemer Johan de Vos in Breda heeft dinsdagmiddag rond 12.00 uur het terras van zijn café Boerke Verschuren geopend.

11.58 - Overlijdens na inenting

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 87 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins binnengekregen. Dat zijn er 22 meer vergeleken met een week geleden. Volgens het centrum gaat het om 71 ouderen van 80 jaar en ouder en 14 ouderen tussen de 65 en 79 jaar. Van twee is de precieze leeftijd niet bekend.

„Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot 26 dagen na de vaccinatie”, zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb. Zij wijst erop dat overlijden na vaccinatie niet betekent dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. „In Nederland overlijden per week gemiddeld 750 tot 800 mensen in verpleeghuizen, en 2000 van alle 80-plussers, door allerlei oorzaken. Hier zullen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd”, stelt Kant.

Lareb zegt geen patroon van klachten te zien die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden.

Volgens de organisatie zijn er tot nu toe 6426 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Daarvan kwamen 5799 meldingen na inenting met het vaccin Pfizer/BioNTech. Daarnaast ontving het centrum 386 meldingen over bijwerkingen van het vaccin van Moderna en 159 bij het vaccin van AstraZeneca. Van 82 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid, rillingen, misselijkheid en koorts. Ook reacties op de prikplek, zoals pijn, zwelling en een gevoel van warmte zijn vaak gemeld. Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en zijn ze na een paar dagen over.

Lareb merkt ook op dat bij het AstraZeneca-vaccin vaker wordt aangegeven dat klachten zoals koorts en rillingen iets vaker als heviger worden ervaren. Deze klachten gaan na een paar dagen over.

11.16 Versoepelingen Duitsland

De Duitse regering stelt voor de lockdown die zondag afloopt te verlengen tot 28 maart, maar stelt daarbij wat versoepelingen op het gebied van persoonlijke contacten in het vooruitzicht. Meer mensen mogen bij elkaar zijn of elkaar bezoeken. Dit meldt het blad Focus op basis van documenten die zijn opgesteld voor het overleg van bondskanselier Angela Merkel met de regeringsleiders van de zestien deelstaten woensdag.

De huidige lockdown loopt zondag af en een recente peiling stelt dat nog slechts 26 procent van de ondervraagden achter strenge coronamaatregelen staat. Bij het opleggen van de laatste lockdown half december was dat percentage nog 73 procent.

Er is geen avondklok in Duitsland opgelegd, maar de horeca is dicht net als tal van andere ondernemingen.

10.58 - Vaccinatiepaspoort

We smachten weer naar reizen, maar voorlopig zijn de grenzen nog hermetisch dicht. Of toch niet helemaal? Steeds meer landen werken aan een vaccinatiepaspoort of hebben zelfs de inreisregels al versoepeld, blijkt uit een rondgang van De Telegraaf.

10.18 - Oorlogsheld in luchtfilters

Oorlogsheld Roy de Ruiter heeft een nieuwe missie. De ridder Militaire Willems-Orde wil als ondernemer in luchtfilters en geëlektrolyseerd water de strijd aanbinden met het coronavirus.

10.09 - Begrip voor actie in Klazienaveen

De actie van tientallen winkeliers in het Drentse Klazienaveen, die de deuren tegen de regels in hebben geopend, kan op begrip rekenen van INretail. De brancheorganisatie zegt de wilde actie niet te promoten. „Maar we begrijpen het wel”, aldus een zegsman.

De winkeliers openden hun zaken dinsdag uit protest tegen het coronabeleid. „Dit krijg je als je met beleid er niet voor zorgt dat winkelbedrijven uit de voeten kunnen”, legt de INretail-zegsman uit. Voor veel winkelbedrijven biedt de in hun ogen recente summiere versoepeling van de maatregelen geen soelaas.

Niet-essentiële winkels zijn al tweeënhalve maand op slot. Veel ondernemers voelen een „enorme omzetpijn” en kampen behalve met financiële problemen ook met mentale kwesties. Volgens INretail heeft de winkelbranche eerder acht maanden lang aangetoond dat de winkels in coronatijd veilig open kunnen. Volgens de brancheorganisatie was 0,7 procent van het aantal coronabesmettingen te herleiden naar winkelgedrag van consumenten.

09.20 ’Welkom terug’

Tientallen middenstanders in het Drentse Klazienaveen hebben dinsdagmorgen om 09.00 uur hun winkeldeuren geopend. Op een bord van een kledingwinkel staat ’Welkom terug’.

08.24 - ’Lockdown in heel Brazilië’

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben opgeroepen tot een lockdown in heel het land in de avond en nacht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens de raad moeten er onmiddellijk stappen worden gezet om overbelasting van het gezondheidsapparaat te voorkomen.

Het land telt meer dan 213 miljoen inwoners en momenteel zijn er ruim 8300 coronapatiënten in kritieke toestand opgenomen in ziekenhuizen. Ongeveer 875.000 mensen hebben het virus onder de leden. Het virus is bij 10,5 miljoen mensen vastgesteld maar circa 9,5 miljoen mensen zijn genezen of hadden geen ziekteverschijnselen. Het land wijt inmiddels een kwart miljoen sterfgevallen aan het virus.

President Jair Bolsonaro wordt in de media fel bekritiseerd omdat hij het gevaar van het virus zou onderschatten en omdat hij vindt dat coronamaatregelen te veel schade toebrengen aan de economie. Meer dan 40 procent van de werkenden heeft geen vaste baan en werken in een informele sector waar thuis werken geen optie is.

07.59 - Bekladding bij café dat open wil

De gevel van het café van Johan de Vos in Breda, Boerke Verschuren, is besmeurd met ketchup. Ook zijn er kritische teksten aangebracht. Zo staat er: ’opengaan is bloed aan je handen’ en ’opruiing bij wet verboden’. Dat meldt Omroep Brabant.

Het is niet bekend wie hier achter zit, wel is duidelijk dat de dader het geen geschikt idee vindt dat De Vos zijn terras later deze dinsdag gaat openen.

Horeca-ondernemer Johan de Vos. Ⓒ De Telegraaf

De Vos, die ook voorzitter is van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland, is een van de weinige horecabazen in ons land die dinsdag hun terras opengooien. De meeste collega’s die vorige week aankondigden dat ze dat ook zouden doen, zijn inmiddels afgehaakt. De Bredase uitbater vindt juist dat hij niet meer kan terugkrabbelen. Hij blijft vastberaden om zijn terras op de Ginnekenmarkt in Breda even na twaalven te open. Ook gaat hij drank serveren, volgens De Vos gebeurt dit op verantwoorde wijze.

07.13 uur Rebellie in Drenthe

Ongeveer honderd middenstanders in het Drentse Klazienaveen (gemeente Emmen) openen dinsdagmorgen om 09.00 uur hun winkeldeuren. De winkeliers doen dat uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum. „Het water staat ons aan de lippen. We willen geen burgeropstand, maar we moeten. We kunnen niet meer anders.”

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen heeft maandag nog tevergeefs geprobeerd de winkeliers op andere gedachten te brengen. Hij heeft veel begrip voor de problemen van de middenstand, zei hij. Van Oosterhout vindt ook dat het tijd wordt voor regionaal coronamaatwerk. „Want de Kalverstraat in Amsterdam vraagt om ander beleid dan de Hoofdstraat in Klazienaveen.”

Vlak voor de verkiezingen komen ondernemers hier in Klazienaveen in opstand. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Maar aangezien het nu nog verboden is om alle winkels onbeperkt te heropenen, zal hij ingrijpen als de winkels dinsdag geopend zijn. De winkeliers weten dat, maar zetten hun actie toch door volgens Van der Velde. Ze rekenen erop dat in elk geval een aantal zaken een coronaboete van 4000 euro zal oplopen. Hoe Van Oosterhout precies gaat handhaven wil hij niet zeggen. „We zijn goed voorbereid, als het nodig is. Ik kan winkeliers in Klazienaveen niet meer toestaan dan ondernemers elders in het land.”

06.59 Corona vaker bij kapper, in horeca

Het aantal mensen dat in de horeca werkt en corona heeft gehad, ligt aanzienlijk hoger dan gemiddeld bij de rest van de bevolking. Ook onder kappers en hun medewerkers blijkt corona vaker voor te komen.

Dat blijkt volgens het AD uit een studie van GGD West-Brabant. Onderzoekers hebben het afgelopen jaar om de drie maanden 500 horecamedewerkers en kappers uit het westen van Brabant onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19. „Antistoffen geven met 95 procent zekerheid aan dat iemand in het verleden corona heeft gehad”, vertelt Michel Wissing van GGD West-Brabant.

Uit een eerste meting, zomer vorig jaar, bleek dat 8 procent van de kappers al Covid-19 had gehad, bij de horecamedewerkers lag dat percentage op 14,2 procent. Wissing wijst in dat verband op carnaval vorig jaar. In september en oktober liepen de percentages op: kappers naar 9,4 procent en horeca naar 17,7. Daarna ging de horeca dicht en later dat jaar ook de kappers, maar toen was de tweede golf al begonnen, waardoor de cijfers stegen naar respectievelijk 20,7 en 28,8 procent.

Naar schatting van bloedbank Sanquin heeft 15 procent van de bevolking antistoffen.

06.45 En weer raadt WHO gebruik van HCQ af

Het malariamiddel hydroxychloroquine mag niet worden gebruikt om Covid-19 te voorkomen en heeft geen zinvol effect op patiënten die besmet zijn met het virus, concludeert een deskundigenpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag. Het ontstekingsremmende medicijn mag niet worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie en is „niet de moeite waard” om mee te nemen in verder onderzoek naar coronabehandelingen, aldus het panel.

Het WHO-panel baseert zijn aanbeveling op zes onderzoeken met meer dan 6000 deelnemers, met zowel mensen die besmet waren met het coronavirus als mensen die niet besmet waren.

Het middel hydroxychloroquine werd vorig jaar door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump aangeprezen als ’wondermiddel’ tegen corona. Sindsdien had het een politieke lading.