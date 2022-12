Graf van doodgeschoten rapper Boechi ’bruut vernield’

Kopieer naar clipboard

Rapper Boechi Ⓒ INSTAGRAM

TILBURG - Het graf van de doodgeschoten Tilburgse rapper Boechi is woensdag op brute wijze vernield. Dat meldt Omroep Brabant. Een gedeelte van het grafsteen zou zijn afgebroken en aangezien deze ook roetschade heeft, vermoedt de familie dat het in brand is gestoken.