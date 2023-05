Agent die 95-jarige taserde geschorst: artsen verwachten niet dat ze het overleeft

Ze zou „zorg in de laatste levensfase” krijgen in het ziekenhuis. Haar familie is woedend over het voorval en zit constant aan haar bed.

De politie was naar het verpleeghuis gekomen omdat de 95-jarige Clare Nowland al uren met een mes rondliep. De 33-jarige agent gebruikte zijn taser toen de vrouw, met een looprek, op hem afliep. Nowland viel en raakte gewond aan haar hoofd.

Er is veel kritiek op het politieoptreden, binnen en buiten Australië. Nowland weegt slechts 43 kilo, liep langzaam en heeft bovendien dementie. Australiërs vragen zich af of de politie wel goed kan omgaan met mensen die onbegrepen gedrag vertonen, bijvoorbeeld door psychische problemen of (zoals in dit geval) dementie.

De politie zegt dat de omgang met verwarde mensen al jaren onderdeel is van het trainingsprogramma, maar dat de opleiding zal worden aangepast als dat nodig is.