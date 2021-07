Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

Beverwijk - De drukte is enorm bij de locatie van Spoedtest.nl op de Breestraat in Beverwijk. Waar kortgeleden ’nog maar’ 80 mensen per dag werden getest, draaien ze er bij de locatie vanwege de zomervakantie momenteel 400 tests per dag doorheen.