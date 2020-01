Britse deed zich voor als tienerjongen en randde 50 meisjes aan

Gemma Watts bekende in november schuld aan mishandeling, aanranding en grooming, het (online) contact leggen met een kind voor seks. Haar slachtoffers waren veertien en vijftien jaar. Volgens de politie heeft ze mogelijk twintig tot vijftig slachtoffers gemaakt.

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

Watts won het vertrouwen van haar slachtoffers door zich voor te doen als een 16-jarige jongen met de fictieve naam Jake Waton. Ze benaderde haar slachtoffers via sociale media. Daarop had ze in vermomming en met haar lange haar verborgen meerdere ontmoetingen met de nietsvermoedende slachtoffers en in sommige gevallen ook met hun ouders.

Volgens de politie heeft Watts geen berouw getoond, noch een verklaring voor haar daden gegeven.