Dakloze krijgt celstraf en 180.000 boete voor brand in garage Haarlem

Dat meldt het Haarlems Dagblad.

De brand ontstond die 28 maart in de achterbak van een Citroën Deux Chevaux. Louis van W. (58) zou betrokken zijn geweest bij de brand, maar werd daar later van vrijgesproken. Wel heeft hij een celstraf gekregen voor het bedreigen van een medewerker van de daklozenopvang.

Beiden ontkenden de beschuldigingen.

Opzet

Willem P. heeft anderhalf jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, gekregen. Daarnaast moet de man tijdens de drie jaar lange proeftijd verplicht afkicken. De rechtbank oordeelde dat P. opzettelijk brand heeft gesticht in de auto. Het voertuig brandde volledig af.

Dat de brand opzettelijk is gesticht in de garage neemt de rechtbank Willem P. zeer kwalijk, omdat het voor een gevaarlijke situatie heeft gezorgd. De gemeente Haarlem moet een schadevergoeding van 180.000 euro van de man ontvangen. Aan de eigenaar van de Citroën Deux Chevaux is P. 1000 euro verschuldigd.

Geldclaims lagen hoger

Die geldbedragen vallen lager uit dan geclaimd: de gemeente had tijdens de zitting twee weken geleden ruim twee ton geclaimd, de eigenaar ruim 13.000 euro.

Door de intelligente lockdown die vanwege corona was ingevoerd stonden er aanzienlijk minder voertuigen in de garage dan mogelijk was. Wel ontstond er paniek bij omwonenden door de brand in de parkeergarage en moest de Albert Heijn worden ontruimd. Ook een aantal andere auto's raakten beschadigd.

Geen bewijs voor samenwerking

Louis van W. werd verwacht van betrokkenheid bij de brand, maar daar ziet de rechtbank geen bewijs voor. Zowel Van W. als P. waren te zien op de bewakingsbeelden van de garage maar de rechtbank meent dat het niet vast staat dat de twee hebben samengewerkt.