Japanse militair in opleiding schiet twee collega's dood

Bij het schietincident van woensdagochtend in Gifu, een centraal in Japan gelegen stad, werd een automatisch vuurwapen gebruikt. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen overleden daar aan hun verwondingen. Het gaat volgens Japanse media om personen van 25 en 52 jaar. De gewonde persoon zou 25 jaar oud zijn.

De verdachte trad in april toe tot het leger, aldus de stafchef van de grondtroepen. De slachtoffers moesten hem en andere rekruten trainen. Het motief is nog niet bekend. Naast de politie doet het leger zelf ook onderzoek. "We onderzoeken de toedracht van het incident om er zeker van te zijn dat dit niet meer gebeurt", aldus de hooggeplaatste militair.

Vuurwapengeweld komt in Japan zelden voor, ook onder militairen. De vorige keer dat vuurwapengeweld onder legerpersoneel tot slachtoffers leidde, was volgens de stafchef in 1984.