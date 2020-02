ANWB rekent weer op lange files naar de sneeuw

Ⓒ AFP

DEN HAAG - De regio Noord heeft komende week vakantie. De ANWB verwacht dat wintersporters zaterdag 15 februari terechtkomen in lange files naar de sneeuw. De grootste kans daarop is in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. In die landen hebben de scholen namelijk ook vakantie. In Duitsland wordt het vanaf vrijdagmiddag al druk.