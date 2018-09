Beveiligers smokkelden vluchtelingen naar VS

De zes zouden op naam van vrienden en bekenden vliegtickets hebben gekocht. Zij lieten die personen op de dag van vertrek inchecken en door de veiligheidscontroles gaan. Daarachter werden de tickets aan de vluchtelingen gegeven die via een achterdeur naar binnen waren gesmokkeld. De firma waarvoor de zes werken, deed niet alleen de paspoortcontroles direct na het inchecken, maar ook die aan de gate. Zo konden de vluchtelingen aan boord van een vliegtuig komen dat hen naar de Verenigde Staten of Groot-Brittannië bracht. De zes incasseerden per vluchteling tussen 7000 en 9000 euro.

Volgens de krant zouden zo zeker elf vluchtelingen zijn gesmokkeld. De meesten waren Sri Lankanen die uit Duitsland en andere Europese landen naar Wenen waren gebracht. De leiders van de bende zouden een uit Sri Lanka afkomstige 30-jarige man, diens tweelingbroer en een Pool zijn.