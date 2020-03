’Verkoop seksspeeltje schiet omhoog’ en ook condoom populair

De Duitse seksspeeltjesfabrikant Womanizer zegt dat de verkoopcijfers pieken, schrijft CNN. Wereldwijde verkopen liggen in de eerste twee maanden van het jaar 50% voor op de prognoses. Vooral de vraag in Italië, Hongkong, VS, Canada en Japan stijgt.

„Ook wij zagen het coronavirus aanvankelijk als flinke uitdaging”, zegt woordvoerder Johanna Rief, „en daarom zijn we verrast door de cijfers. Het vooruitzicht van een lange tijd thuisblijven, alleen of met een partner, zorgt ervoor dat mensen nieuwe manieren uitvinden om de tijd goed te benutten.”

Ondertussen zijn pornowebsites in Italië steeds populairder, maar ook in de polder vinden die webadressen gretig aftrek.

Tot slot melden sociale mediagebruikers dat Nederland niet alleen wc-papier, pasta en brood aan het hamsteren is.