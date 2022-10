OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 236 van de invasie LIVE | Explosies in centrum van Kiev na aanval met drones

Kiev, maandagochtend na de explosies. Ⓒ Associated Press

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne heeft vier miljoen extra kinderen in Oost-Europa en Centraal-Azië in armoede doen belanden. VN-organisatie UNICEF maakte maandag bekend dat dit een stijging in de regio betekent van 19 procent sinds eind 2021.Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.