’China werkt aan kopie van Musks Starship’

Dat bleek tijdens de viering van de zesde Dag van de Ruimte(vaart) in China, waar een animatie openbaar werd die frappante gelijkenissen vertoont met presentaties uit 2017 van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.

Musks Starship is een herbruikbaar toestel voor passagiersvervoer, in eerste instantie bedoeld om mensen af te zetten op de maan of zelfs op Mars, maar ook om mensen in een uurtje aan de andere kant van de wereld af te zetten. Starship kan verticaal opstijgen en landen. De Chinese tegenhanger, een project van het staatsbedrijf CALT, is een herbruikbaar toestel voor passagiersvervoer, dat mensen in een uurtje aan de andere kant van de wereld kan afzetten. Het kan verticaal stijgen en landen.

De presentatie van SpaceX uit 2017

De presentatie van de Chinese ruimtevaartmaatschappij

En daarmee houdt de gelijkenis niet op, meldt technologiewebsite Ars Technica. Ook de uiterlijke gelijkenissen met Starship doen vermoeden dat de Chinese ruimtevaarttechnici met meer dan gemiddelde belangstelling de ontwerpen van SpaceX hebben bekeken.

Niet alleen uiterlijk, maar ook functioneel vertonen de twee ontwerpen grote gelijkenissen. Links het ontkoppelen en opstijgen van Starship, rechts dat van de Chinese tegenhanger. Ⓒ SpaceX en CALT

Zo gaat het in beide gevallen om glimmende metalen cylinders met kleine driehoekige stabilisatievinnen. Ze koppelen buiten de atmosfeer af van hun stuwraket en zelfs de manier waarop dat gebeurt vertoont grote gelijkenissen.

De promotievideo werd vertoond via het Chinese social platform Weibo en door technologiesite Ars Technica op YouTube gezet.

Overigens toonden de Chinezen nog meer projecten. Zo waren er beelden van een ruimtevliegtuig dat met een soort magnetische katapult moet worden gelanceerd. China onthulde al eerder plannen om in 2045 passagiers via een baan buiten de dampkring te gaan vervoeren.