Maleisië ontdekt dagelijks vluchtelingengraf

Om hoeveel doden het precies gaat, is nog niet duidelijk, maar in sommige graven liggen meerdere lijken. Eerder sprak Maleisië al van enkele honderden slachtoffers. Het land doet al een tijd onderzoek naar de massagraven in het grensgebied. Sommige graven liggen op nauwelijks 100 meter van Thailand. Een speciaal team is maandag begonnen met het opgraven van de lichamen.

De Maleisische premier Najib Razak heeft beloofd uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de dood van de slachtoffers. In het grensgebied zijn meerdere bendes smokkelaars actief. Straatarme migranten betalen bedragen tussen 1200 en 1800 dollar, een vermogen voor deze mensen. Ze worden door de smokkelaars per boot overgebracht naar het zuiden van Thailand en van daaruit verder getransporteerd. De vluchtelingen worden opgesloten in kampen in de jungle, waarna de smokkelaars hun families om losgeld in ruil voor vrijlating vragen.

De Verenigde Naties drongen al maanden geleden aan op bestrijding van de smokkelpraktijken. Thailand kwam daarop in actie nadat in het grensgebied met Maleisië een graf met de overblijfselen van 26 mensen was ontdekt. Bangkok claimt dat zich inmiddels in het zuiden geen smokkelaarskampen meer bevinden. De vluchtelingenorganisatie Unhcr van de VN zei vrijdag dat zich momenteel boten met ruim 3500 vluchtelingen in het Thaise kustgebied bevinden.