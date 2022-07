Kabinet komt met meerdere opties voor compenseren kleine spaarders

Van Rij heeft de knoop over de tegemoetkoming nog niet doorgehakt, dat doet hij pas richting Prinsjesdag. De Kamer riep hem op om ’kleine spaarders’ te compenseren die geen bezwaar hadden gemaakt tegen de spaartaks. Die werd eind vorig jaar door de Hoge Raad getorpedeerd. Maar de hoogste rechter oordeelde ook dat alleen de mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt compensatie hoeven te krijgen.

Omdat de Kamer toch opriep ook de ’kleine spaarders’ onder de niet-bezwaarmakers geld terug te geven, is Van Rij aan het uitwerken hoe hij dat kan. Daarvoor heeft hij nu een aantal varianten uitgewerkt. Ook de opties om niet te compenseren of iedereen alle te veel betaalde taks over spaargeld terug te geven, liggen nog op tafel. Maar bij de eerste ligt het gevaar van veel bezwaren op de loer, en bij de tweede zijn de kosten met ruim 4 miljard euro heel hoog.

Tegemoetkoming

Van Rij heeft ook nog vier varianten bedacht om de politieke wens tegemoet te komen. Hij denkt daarbij aan het vergoeden van te veel betaald spaargeld, maar met een maximaal bedrag van ’bijvoorbeeld 500 of 1000 euro’. Een andere optie is om alleen mensen te compenseren wiens vermogen onder een bepaalde grens blijft, ’bijvoorbeeld maximaal 200.000 euro’.

Bekijk ook: Nu al vrees voor uitstel van invoering beoogde opvolger spaartaks

De staatssecretaris oppert daarnaast om iedereen een vast bedrag te geven, ongeacht de hoogte van hun vermogen. Hij oppert daarbij een bedrag van 250 euro per jaar dat er te veel taks is betaald. De laatste optie is om met terugwerkende kracht het heffingsvrije vermogen te verhogen naar bijvoorbeeld 100.000 euro (dat was in de jaren waar het om gaat 25.000 tot uiteindelijk ruim 30.000 euro). Daardoor hoeven mensen met terugwerkende kracht over een groter deel van hun geld geen taks te betalen, dat krijgen ze dan terug.

Van Rij waarschuwt dat alle varianten de druk op de uitvoering bij de Belastingdienst flink verhogen. Ook is de vraag hoeveel geld het kabinet over heeft voor het compenseren van spaarders, nu de economie in zwaarder weer komt. De staatssecretaris wil op Prinsjesdag zijn definitieve keuze presenteren.