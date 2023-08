Man (20) omgekomen door verkeersongeluk op N35 bij Enschede

ENSCHEDE - Door een aanrijding tussen een busje en een personenauto op de N35 bij Enschede (Overijssel) is donderdagochtend de 20-jarige bestuurder van het busje om het leven gekomen. Hij woonde in Duitsland, meldt de politie. Een tweede slachtoffer, de 24-jarige Enschedese bestuurder van de auto, is naar het ziekenhuis gebracht.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / ProNews Producties