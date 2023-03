Kabinet stopt met aanleg wegen en spoor: stikstof zet streep door plannen

Daarmee zet dit kabinet een streep door meerdere infrastructuurplannen. Miljarden euro’s die waren uitgetrokken voor de aanleg van wegen en spoor worden vanaf nu gespendeerd aan het onderhoud van bestaande infrastructuur, zo laat Harbers weten. Zo zullen de komende tijd veel bruggen, viaducten en sluizen – die op leeftijd zijn – worden vervangen of een grote onderhoudsbeurt krijgen.

’Bitter weinig’

De stikstofproblematiek gooit roet in het eten bij de aanleg van nieuwe projecten. „De realiteit is dat we bitter weinig nieuwe aanlegbesluiten hebben kunnen nemen, vanwege stikstof”, zegt Harbers.

Sinds de Raad van State afgelopen november een stikstofvrijstelling voor de bouw van tafel veegde, dreigen veel bouwprojecten spaak te lopen. Alleen al een tekort aan stikstofdeskundigen voor de berekeningen die nodig zijn om een project goedgekeurd te krijgen, kan voor enorme vertragingen zorgen.

’Keuzes nodig’

En dus worden er de komende tijd helemaal geen nieuwe wegen of spoorlijnen meer aangelegd. Projecten die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken gaan overigens wél door, net als de vervanging van onveilige verkeerspunten. Harbers verwacht desondanks dat wegenbouwers hun handen de komende jaren vol hebben aan onderhoud. Ook daarbij blijven volgens de minister ’keuzes nodig’. Zo zal onderhoud ’dat niet direct bijdraagt aan veiligheid en bereikbaarheid’ worden afgebouwd, aldus Harbers.

Dat betekent in de praktijk onder meer dat het aantal verkeersborden in Nederland omlaag gaat. Want die borden zijn niet allemaal meer nodig door de opkomst van navigatiesystemen in de auto, zegt de minister. Ook zullen stoplichten en borden boven de snelweg verdwijnen.