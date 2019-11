Gare du Nord kort ontruimd

De Franse krant Le Figaro meldt op gezag van het Franse spoorbedrijf SNCF dat het al „de tweede of derde melding” van de dag was. De ontruiming duurde een veertigtal minuten en betrof slechts een deel van het station. De sporen waarvan regiotreinen vertrekken, bleven gewoon in bedrijf.

Op sociale media doet een foto de ronde, waarop zogenaamd het verdachte pakketje zou zijn. Het gaat om een sporttas met daarin een mortiergranaat. Franse media melden echter niets over deze vondst. De meeste nieuwsorganisaties vinden de ontruiming niet eens belangrijk genoeg om een artikel over te schrijven.