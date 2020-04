Grote zorgen om drukte in Limburgs Heuvelland

Met name veel fietsers en automobilisten negeren de oproep om weg te blijven uit het Heuvelland. Vorig weekeinde was het heuvelland afgezet, maar de veiligheidsregio had gehoopt dat mensen hun gezonde verstand gebruiken en er ook zonder afzetting zouden wegblijven. „Helaas krijgen we alarmerende meldingen”, zei de woordvoerder van de veiligheidsregio. „Het is er echt veel te druk. Het is zelfs zo erg dat bij sommige controleposten mensen gewoon doorrijden, en de verkeersregelaars negeren. Dat is echt niet de bedoeling. We zijn daarom begonnen met het uitdelen van boetes.”

De veiligheidsregio roept mensen nogmaals dringend op weg te blijven uit het Heuvelland, tenzij er een dringende reden voor hun aanwezigheid is.

Het gaat in grote lijnen om het gebied ten zuiden van de A79, met de gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.