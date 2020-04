Heuvelland afgesloten: ’Ze rijden gewoon door’

Eumelen zegt dat mensen zich soms zelfs niets aantrekken van de verkeersregelaars. „Ze rijden gewoon door. En ze komen via sluipwegen. Als je hier een beetje de weg kent, kom je er toch in. Het heeft ook te maken met de Amstel Gold Race die vandaag verreden zou worden. Wielrenners willen die van vorig jaar herbeleven. Maar we waarschuwen niet meer. Die tijd is voorbij. We schrijven meteen bonnen uit als je niet kunt aantonen waarom je hier bent.”

Op een normale zondag is het Heuvelland ook vol met motorgroepen, wandelaars en wielerfanaten. Dus veel bewoners ervaren de drukke zondag toch als rustig. „Het is heerlijk. Geen motortoerisme, of beter gezegd motorterrorisme”, zegt Fer uit Vilt, een dorp midden in het Limburgse heuvellandschap.

’Gewoon te druk’

Vorig jaar was het kleine dorp op deze dag nog het middelpunt van de sportwereld toen Mathieu van der Poel na een legendarische inhaalactie de Amstel Gold Race op zijn naam wist te schrijven. „En wat een contrast met nu. Echt, normaal is het hier op zo’n dag een grote chaos. Publiek, toeterende auto’s, helikopters in de lucht. Mooi was het wel vorig jaar, echt heel erg spectaculair. Maar steeds vaker is het hier echt gewoon te druk”, vertelt Fer.

Hij wordt bijgevallen door buurtbewoners Jorn en Cindy. „Hier rijden mensen met het Peter Pancomplex op hun motor. Waar je vroeger als kind een stukje karton tussen je spaken deed voor het lawaai, vinden deze volwassenen het nog steeds leuk extra lawaai te maken met hun motor. Dat is even weg nu en dat is echt lekker”, zegt Jorn. Ook hij herinnert zich de beroemde finish van Van der Poel vorig jaar. „Hoewel we niet zulke wielerfans zijn, wisten we wel dat er iets bijzonders was gebeurd. Kun je je nu nog nauwelijks voorstellen, het contrast is enorm.”

Bij de grensovergangen met Duitsland is het zondag een stuk rustiger dan de dag ervoor. Het kooptoerisme in Venlo en Roermond ligt vrijwel stil. Zaterdag probeerden veel Duitsers toch de grens over te glippen, vooral richting de midden-Limburgse Maasplassen, bij Duitsers enorm populair. „We spreken ze allemaal aan”, zegt een woordvoerder van de marechaussee bij de N280. „Zo’n driekwart is redelijk en keert. De anderen rijden door en dat mag gewoon want formeel zijn de grenzen open.” Zitten er meer dan twee personen in de auto, dan wordt er wel bekeurd.

Bij de meeste Duitsers is er wel begrip, hoewel ze allemaal wel een of andere dringende reden hebben om de grens over te willen. „Misschien zou het handig zijn als Nederlandse bedrijven niet adverteren in Duitse bladen. Dan lok je het uit”, zegt een Duitser vanuit de auto.