Wat is uw mening over brug- en sluisgeld?

En dan zijn er natuurlijk ook de nodige bruggen en sluizen waar je een paar euro voor de bediening moet betalen. Wij vragen ons af: Wat is een reeele prijs voor het passeren van een brug of een sluis? Moet de prijs bepaald worden aan de hand van de lengte van de boot of is het de handeling zelf die moet worden vergoed? Dus dat je allemaal hetzelfde betaalt betaalt voor het open maken van de brug of het schutten van de sluis. En wat mag dat dan kosten? Of vindt u dat alle brug- en sluispassages gratis moeten zijn en dat dit uit het belastinggeld zou moeten worden betaald?

Uw mening

Laat het ons weten. Wij horen graag uw mening over de hoogte van het brug- en sluisgeld. Op vaarkrant.nl kunt u kiezen uit vier meningen in de poll. Maar nog leuker is het als u uw mening doorgeeft via vaarkrantreporter@telegraaf.nl en verder de poll invult die rechtsonderaan deze pagina te vinden is. Binnenkort komen we op dit onderwerp terug.