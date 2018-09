Ook pomp wil boerka weren

Nu al worden klanten die helmen dragen bij de deur geweigerd. Het wettelijke boerkaverbod, zoals het kabinet dat gisteren voorstelde, betreft het weghouden van gezichtsbedekkende kleding zoals boerka’s uit overheidsgebouwen, scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen.

Brancheorganisatie Beta, met ruim 1100 aangesloten pomphouders en tienduizenden medewerkers, heeft er al eerder op aangedrongen om gesluierde personen te weren. Dat was niet mogelijk vanwege discriminatie en racisme.

Overvalgevoelig

„Wij zijn een overvalgevoelige sector. Daarom hebben we jaren terug al ingevoerd dat motorrijders of bromfietsers niet met een helm op naar binnen mogen. Daarnaast weigeren we ook mensen met mutsen en wintersjaals. Dus deze stap lijkt me logisch”, zegt Tim Schoenmakers, jurist van Beta.

„Een dergelijk verbod moet je verder trekken dan alleen overheidsgebouwen. Ook andere overvalgevoelige branches, zoals snackbars en juweliers, moeten deze maatregel kunnen invoeren”, vindt Schoenmakers.

De afgelopen jaren is het aantal overvallen op tankstations met vijf procent gedaald, mede doordat er voor miljoenen euro’s in bewakingsapparatuur werd geïnvesteerd.